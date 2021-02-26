Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в последний рабочий день февраля объявлено штормовое предупреждение. В петербургском регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 м/с, дожди и повышенная аварийная опасность на дорогах. Об этом 26 февраля сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Туман в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», начиная до полудня в городе на Неве произойдет усиление западного, северо-западного ветра скоростью до 12−15 м/с.

А в большинстве районов Ленинградской области сохранятся туманы с видимостью 500 м и менее. При этом температура воздуха в течение суток составит +2…+4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщает, что неблагоприятную погоду в двух регионах формирует циклон, который движется на юго-восток. Уже сегодня циклон покинет территорию Ленобласти, благодаря чему поступление теплого воздуха в регион будет ослабевать.

Между тем в Северной столице сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, вечером возможна гололедица.