Барнаул, , 09:42 — REGNUM Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин назвал предсказуемой ситуацию с рекордно увеличившимися суммами ипотеки. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Всё предсказуемо! Рост в недвижимости и в объемах ипотечных кредитов — это неплохо. Мы просто вернулись к тому уровню, который должен был бы быть начиная с 2015 года. Поэтому сейчас рынок отыгрывает свои показатели за 2015−2017 годы.

Сейчас какого-то сверхроста мы вряд ли увидим, но по крайней мере на этой величине спрос будет показывать волатильность. То, что ипотека будет расти в пределах 7%, — да, вполне ожидаемо. Это произойдёт за счёт того, что все новостройки, которые продавались, теперь будут ремонтироваться».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в январе 2021 года средний размер ипотечного кредита в России впервые превысил 3 млн рублей, а средний размер ипотеки вырос на 1,7% и достиг рекордных 3 004 000 рублей, известил «Коммерсант» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс». По оценке гендиректора бюро Олега Лагуткина, средняя сумма ипотеки будет увеличиваться — от 7% в год.