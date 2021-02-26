Кишинёв, , 09:44 — REGNUM В Молдавии в течение суток 25 февраля выявили 1736 случаев заражения коронавирусом в ходе 4560 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 180 150 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 163 896 человек, в том числе 520 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 3514 пациентов с COVID-19, из которых 287 — в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 3871 случае пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались, в том числе 25 человек умерли в течение последних суток.

Днём ранее в стране выявили 1610 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4783 тестов. Выздоровевшими врачи признали 520 человек.

Стоит отметить, что в Молдавии в последнее время наблюдается рост числа пациентов с COVID-19. Инфекционные отделения в больницах республики переполнены, приходится создавать новые койко-места.

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