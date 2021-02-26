Лондон, , 09:44 — REGNUM По оценкам экспертов из Международного института стратегических исследований (IISS), в арсенале КНДР имеется как минимум восемь межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на отчёт института.

В отчёте также сообщается, что на вооружении Северной Кореи находятся прядка 3500 боевых танков, 5500 реактивных систем залпового огня, 71 подводная лодка и 545 боевых самолётов.

Общая численность военнослужащих в стране, по мнению специалистов, составляет 1,28 млн человек. Из них 1,1 млн представителей сухопутных войск, 60 тыс. представителей военно-морских сил, 110 тыс. представителей военно-воздушных сил и 10 тыс. представителей стратегических ядерных сил.