Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM Депутаты Заксобрания Бурятии поддержали инициативу аграрного комитета об обращении в Госдуму по вопросам обращения с животными. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, будет готовиться проект законодательной инициативы вместе с другими регионами.

По мнению депутатов, лояльность федерального закона по обращению с животными привела к трагедии в республике. Своры собак нападают на девушек и детей. Несколько человек находятся в больницах.

«В целом в стране, в больших городах — везде есть эта проблема. Федеральный закон нам связывает руки, если страдают наши дети, мы должны принимать кардинальные решения», — отметила депутат Оксана Бухольцева.

В частности, депутаты предлагают ввести обязанность для владельцев собак по их стерилизации. Кроме того, предлагается ввести обязательное страхование ответственности хозяина. При стерилизации животных предполагается льгота.

Парламентарии считают, что действующее законодательство не разделяют понятия защита животных и защиту людей от них. В новом законе расплывчатые формулировки будут уточнены.

Напомним, ситуация с бездомными животными в республике обострилась в начале года, когда жертвами нападения собак в Улан-Удэ стали дети. Как сообщало ИА REGNUM, была собрана внеочередная сессия, на которой был принят ряд мер по борьбе с собаками. В частности, были увеличены штрафы для нерадивых владельцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии штраф за самовыгул собак вырос в десять раз