Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Для решения вопроса дефицита кадров в системе здравоохранения власти Хабаровского края хотят ввести новую меру поддержки для медработников, но коснётся она только проживающих в северных районах.

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Возмещение расходов на оплату услуг ЖКХ в Хабаровском крае получают педагоги, работающие в северных районах. Теперь эту меру поддержи хотят распространить и на медработников.

«В ближайшее время планируем завершить расчеты и предложить депутатам Закдумы на утверждение», — цитирует заместителя председателя краевого правительства Евгения Никонова DVhab.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае началась реализация пятилетней программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». На закупку медоборудования, строительство ФАПов, ремонт поликлиник, обучение кадров будет выделено за пять лет 8,1 млрд рублей из которых более семи млрд — средства федерального бюджета.