Нефтекумск, Ставропольский край, , 09:38 — REGNUM В Ставропольском крае задержан прокурор Нефтекумского района Валерий Самарин. Его подозревают в получении взятки, пишет NewsTracker. По данным источника портала, задержание состоялось накануне, 25 февраля.

Стоит отметить, что подтверждения этой информации на сайтах правоохранительных органов пока нет. Не дают комментариев и в прокуратуре региона и района.

О самом прокуроре Нефтекумского района Валерии Самарине известно, что он возглавляет районное подразделение краевого надзорного органа с августа 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в Кабардино-Балкарии был задержан при получении взятки прокурор одного из районов. За 100 тыс. рублей он обещал оказать покровительство компании, работающей в сфере ритуальных услуг.