Ульяновск, , 09:38 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области суд вынес решение о прекращении права собственности на земельные участки, которые были получены родственниками экс-главы администрации муниципалитета. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в августе 2020 года главой администрации Чердаклинского района (в ноябре 2020 года она добровольно сложила полномочия) подписано постановление об утверждении в посёлке Октябрьский схемы расположения земельного участка по улице Советская. В прокуратуре отмечают, что площадь участка составляет 1,7 тыс. кв. метров, он сформирован за счет присоединения объекта недвижимости, государственная собственность на который не разграничена.

Этому предшествовало обращение двух жителей о перераспределении участков. В ходе проверки в прокуратуре выяснили, что заявители являются отцом и тетей вышеуказанной главы администрации.

Кроме того, по данным надзорного ведомства, постановление принято при отсутствии утверждённых в муниципалитете предельных размеров земель, до которых может быть увеличена площадь предоставляемого в собственность участка.

Прокурор района вышел в суд с иском о признании действий администрации незаконными и прекращении права собственности на спорный участок. Суд удовлетворил заявление прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области возвращён в государственную собственность участок на особо охраняемой территории, который ранее был продан коммерческой структуре. Его площадь составляет порядка 35 тыс. кв. метров, участок расположен в лесхозе. По данным правоохранителей, спорный участок местные власти продали за 115 тыс. рублей.

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