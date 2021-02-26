Санрайз, США, , 09:37 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Во втором периоде хоккеисты «Далласа» забросили две шайбы. Отличились нападающие Джо Павелски и Джейми Бенн.

«Флорида» смогла забить три гола в третьем периоде. Точными бросками отметились Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.

В настоящее время «Флорида» занимает первое место в Центральном дивизионе, на счету команды 28 очков. «Даллас» идёт на шестом месте с 16 очками.

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