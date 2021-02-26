Ташкент, 26 февраля 2021, 09:36 — REGNUM Шестьдесят крупных объектов водного хозяйства в Узбекистане планируется перевести на автоматизированное управление. Это следует из соответствующего постановления президента республики, сообщает 26 февраля издание Norma.uz.
Своим постановлением президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил стратегию управления водными ресурсами и развития сектора ирригации на 2021−2023 годы.
Согласно документу, в республике планируется увеличить долю каналов с бетонным покрытием с 35 до 38%, уменьшить орошаемые площади с низким уровнем водообеспечения с 526 тыс. до 424 тыс. га.
Кроме того, площадь сельскохозяйственных земель, на которых применяют водосберегающие технологии, планируется увеличить с 308 тыс. до 1,1 млн га.
Планируется также уменьшить площадь засоленных земель, ввести мониторинг учета потребления электроэнергии, а также реализовать 124 проекта на основе государственно-частного партнерства.
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