Новосибирск, , 09:36 — REGNUM В настоящее время зарегистрировано три вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова РАН. Об этом напомнила врач-эпидемиолог Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области Александра Ахметова.

Она уточнила, что «Спутник V» представлен двумя разными компонентами, которые дополняют друг друга и оптимально вырабатывают антитела. Вторым компонентом прививают через 21 день. «ЭпиВакКорона» двухкомпонентная полипептидная вакцина с промежутком вакцинации от двух до трёх недель. Вакцина «КовиВак» сделана из цельного инактивированного вируса, а не из отдельных антигенов коронавируса.

«Прогнозируемый иммунитет от вируса у «Спутник V» — два года, «ЭпиВакКорона» — от года, а у «КовиВак» — до пяти лет. Классическое время выработки иммунитета после вакцинации — месяц. Вацины"Спутник V» и «ЭпиВакКорона» делают лицам от 18 лет», — отметила врач-эпидемиолог.