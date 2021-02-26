Кэри, США, , 09:36 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite появились костюмы Эллен Рипли и Ксеноморфа из научно-фантастического хоррора «Чужой». Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного 26 февраля на официальном YouTube-канале игры.

Приобрести оба костюма можно за за V-баксы (особая виртуальная валюта) во внутриигровом магазине Fortnite. Они будут доступны в течение ограниченного периода времени.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский экшен, разработанный американской студией Epic Games. В игре есть два основных режима: «сражение с бурей» (сюжетный) и «королевская битва» (соревновательный).

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