Вашингтон, , 09:35 — REGNUM Epic Games и Hasbro решили продлить ещё на пять лет эксклюзивный контракт, касающийся франшизы Fortnite. Об этом 26 февраля сообщил портал Screen Rant.

В рамках соглашения компании продолжат выпускать фигурки, элементы одежды и снаряжения для ролевых игр, модели транспортных средств и игрушки Nerf. Старший вице-президент и генеральный директор Hasbro Адам Биль отметил, что новый контракт позволит расширить ассортимент продукции.

Напомним, первую игрушку NERF Fortnite AR-L Blaster, выполненную в стилистике Fortnite, Hasbro представила в октябре 2018 года. В январе 2021 года Epic Games добавила в Fortnite скин (образ) персонажа Снейка Айза из вселенной Hasbro «Солдат Джо» (G.I. Joe, фильмы серии «Бросок Кобры»).

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