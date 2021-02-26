Берлин, , 09:38 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 9997 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 февраля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 484 684.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 394 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 69 519.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 2,235 млн человек вылечились от нового заболевания.

Кроме этого, указывается что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия (528 690 заразившихся), Бавария (433 804) и Баден-Вюртемберг (314 625).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 11 869 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.