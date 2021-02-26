Екатеринбург, , 09:36 — REGNUM В Свердловской области увеличилось число пожаров в многоквартирных жилых домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

В ведомстве подвели итоги 2020 года и выяснили, что 70% пожаров произошло в жилом фонде. «Особую тревогу сотрудников госпожнадзора вызывает рост количества пожаров и усугубление тяжести их последствий в многоквартирных домах высотой менее 28 метров», — уточнили в управлении.

По этой причине проверяющие усилили работу по проведению рейдов в таких домах и на прилегающих территориях. В ходе проверок обращается особое внимание на соблюдение всех норм пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге произошёл пожар в многоквартирном доме по улице Сони Морозовой. Обошлось без пострадавших.

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