Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбургской области в 2020 году выявлено семь нелегальных участников финансового рынка. Они занимались незаконной выдачей займов, как правило, маскируясь под микрофинансовые организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Клиенты таких фирм рисковали заплатить большие проценты или столкнуться с незаконным взысканием задолженности. Некоторые чёрные кредиторы предлагали займы под видом МФО в интернете.

«На фоне пандемии незаконные финансовые структуры все чаще переходят в онлайн. Потребители активно пользуются дистанционными технологиями и сервисами, предпочитая получать услуги удаленно. На этом делают акцент и мошенники, создавая различные интернет-проекты, привлекая клиентов в социальных сетях», — сказал управляющий Отделением Банка России по Оренбургской области Александр Стахнюк.

Он подчеркнул, что необходимо проверять наличие организации в реестре на сайте Банка России, чтобы не попасть к черным кредиторам.

Добавим, в России в 2020 году выявлено 1549 нелегальных финансовых организаций, из них 821 — это черные кредиторы.