Вена, , 09:33 — REGNUM Предложение Австрии о введении в Евросоюзе так называемого «зелёного паспорта», облегчающего передвижение для лиц, привитых от коронавируса или переболевших COVID-19, получило широкую поддержку в ЕС. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

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По его словам, данное предложение поддержали в том числе Болгария, Греция, Италия, Испания, Латвия, Португалия, Словакия и Хорватия.

«Я исхожу из того, что этот проект нужно в любом случае будет реализовать весной, если не во всей Европе, то на национальном уровне», — цитирует Курца Австрийское агентство печати.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Курц заявил, что европейский «зелёный паспорт» стоит выдавать людям, которые переболели COVID-19, прошли вакцинацию от коронавируса или имеют отрицательные результаты теста.

Он отметил, что подобная система уже работает в Израиле и этот опыт стоит распространить на Европу. Особый документ позволит людям свободно посещать страны Евросоюза, останавливаться в отелях, бывать в ресторанах и культурных учреждениях.

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