Париж, , 09:34 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси по ядерной программе Ирана. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Министр поблагодарил агентство за «беспристрастность и профессионализм» и подтвердил поддержку Францией действий генерального директора организации по реализации международных соглашений по ядерной программе Ирана и контролю за исполнением Ираном своих обязательств.

Ле Дриан также выразил «глубокую обеспокоенность» отказом Ирана от 23 февраля соблюдать дополнительный протокол к Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, подписанному США, Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Гросси назвал недавние шаги Ирана по приостановлению действия Дополнительного протокола «большой потерей» для международного сообщества.

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