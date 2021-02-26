Тампа, США, , 09:33 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Тампы» шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачёв, а также нападающие Янни Гурд и Баркли Гудроу. У «Каролины» точным броском отметился защитник Бретт Песке.

Для Сергачёва эта шайба стала первой в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на его счету 13 очков (1 гол и 12 передач) в 18 матчах регулярного чемпионата.

В настоящее время «Тампа» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 29 очков. «Каролина» идёт на четвёртом месте с 25 очками.

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