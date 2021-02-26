Москва, , 09:32 — REGNUM Оплата по QR-кодам, которые выступают основным способом приёма денег от покупателей через систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, может уже в среднесрочной перспективе занять от 5 до 15% рынка безналичных платежей, против нынешних менее 1% от общего объёма эквайринга. Об этом 26 февраля сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителя ВТБ.

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«В горизонте двух лет этот платёжный метод может занять нишу с долей до 15−20% в электронной коммерции и 7−10% в офлайне», — прогнозирует директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин.

В Промсвязьбанке также считают, что такой способ оплаты в долгосрочнйо перспективе имеет все шансы потеснить классический эквайринг, заняв через пять лет около 10−15% рынка. При этом ожидания старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой ещё более смелые. По её словам, в перспективе пяти лет доля QR-кодов может занять до четверти рынка безналичных платежей.

Согласно данным исследования «Мир Plat. form» (IT-бренд Национальной системы платежных карт), QR-коды стали самой популярной новой платежной технологией у российских граждан: о ней знают 57% граждан, а 38% уже покупали товары таким способом. При этом на данный момент половина потребителей чаще всего делает покупки по банковской карте, ещё четверть — через смартфон.

Как отмечают эксперты, интерес бизнеса к оплате по QR-коду связан с более низкими по сравнению с карточными комиссиями: от 0,4% до 0,7%. Также для новой технологии компаниям не нужно покупать дополнительное оборудование, а средства на счет после оплаты товара или услуги зачисляются мгновенно.

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