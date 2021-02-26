Брюссель, , 09:37 — REGNUM Пресс-секретарь Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано 25 февраля прокомментировал скандал, вызванный публикацией интервью специального представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака, в котором на заднем фоне была расположена карта Балкан, и Косово было показано как часть Сербии и не было отделено от нее административной границей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Стано назвал спекуляции вокруг карты «неуместными». По словам Стано, за спиной Лайчака располагалась официальная карта Евросоюза, отражающая его нейтральную позицию по косовскому вопросу.

«Я рекомендую всем сосредоточиться на реальных проблемах, что поможет в продвижении диалога о нормализации отношений, вместо того, чтобы пытаться создавать ложную историю», — заявил Стано.

Напомним, ранее докладчик Европарламента по Косово опубликовала отчет с призывом признать независимость Края.

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