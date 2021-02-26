Красноярск, , 09:30 — REGNUM Подготовка к лесопожарному сезону продолжается в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в краевом министерстве лесного хозяйства.

Парашютисты-пожарные регионального Лесопожарного центра отрабатывают навыки прыжков с самолётов Ан-2 на базе аэропорта Шушенское.

Лесной спецназ прыгает к условным очагам возгораний с высоты в 1000 метров. Все действия лесных огнеборцев должны быть чётко отработаны и доведены до автоматизма.

За несколько дней парашютисты-пожарные выполнят по 12 прыжков с парашютом с самолёта Ан-2. Также в настоящее время в Шушенском получают допуск к самостоятельной работе лётчики-наблюдатели.

Всего в тренировках принимают участие 27 парашютистов-пожарных и 46 лётчиков-наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае начнёт работу межрегиональный лесопожарный центр «Север».

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