Москва, , 09:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самые важные законы февраля и отметил работу ряда депутатов.

Так, самым важным законом, принятым Госдумой в феврале, Володин считает закон о запрете высаживать детей-безбилетников до 16 лет из общественного транспорта.

«На федеральном уровне теперь четко определено: требование, что пассажир, не оплативший проезд, обязан выйти на ближайшей остановке, не будет распространяться на детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы отметил работу комитета Госдумы по труду и соцполитике за законопроекты об отпусках для многодетных семей и об увеличении пенсий родителям инвалидов с детства.

Володин также отметил самых активных депутатов в зале пленарных заседаний, в феврале ими стали Василий Пискарёв («Единая Россия»), Николай Осадчий (КПРФ), Андрей Свинцов (ЛДПР) и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

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