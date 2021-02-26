Вашингтон, 26 февраля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В сети появились изображения «укороченной» версии нового Chevrolet Tahoe. Рендеры с автомобилем размещены на сайте «Колёса.ru».

Колёса.ru Трёхдверная версия нового Chevrolet Tahoe

В настоящее время американский внедорожник выпускается в пятидверном варианте исполнения. Однако «укороченная» версия модели выглядит более стильно.

Пятидверная Tahoe в длину достигает 4787 мм, а её колёсная база равна 2832 мм. Такая короткая колёсная база в совокупности с небольшим задним свесом делает внедорожник более маневренным.

Оснащается автомобиль особым off-road пакетом с большим дорожным просветом и колёсами со специальными вседорожными покрышками. Собран актуальный Chevrolet Tahoe на рамной «тележке» Т1.

Линейка двигателей включает в себя два бензиновых атмосферных мотора: 5,3-литровый агрегат производительностью 360 л. с. и 6,2-литровый двигатель мощностью 426 л. с.

Ранее компания Chevrolet представила новый электрокроссовер Bolt EUV и модернизированный электрохэтчбек Bolt EV. Bolt EUV стал первой моделью марки, которая получила систему автопилота Super Cruise.

Читайте также: Представлен альтернативный дизайн Chevrolet Corvette С8