Буффало, США, , 09:28 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили нападающие Йеспер Братт, Майлз Вуд, Нико Хишир и Павел Заха. Российский форвард Никита Гусев отметился результативной передачей.

В составе «Баффало» точными бросками отметились нападающие Райли Шихан, Кейси Миттельштадт и Сэм Райнхарт.

В настоящее время «Нью-Джерси» занимает шестое место в Восточном дивизионе, на счету команды 16 очков. «Баффало» идёт на восьмом месте с 15 очками.

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