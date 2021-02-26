Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии на сессии 25 февраля приняли поправки в конституции республики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

По словам депутата Виктора Малышенко, в связи с принятием поправок в Конституцию РФ и федерального закона о прокуратуре, в регионе возникла необходимость поменять согласование прокурора субъекта с региональным парламентом. Членов верхней палаты российского парламента предложено назвать сенатором.

«Также прописаны в новой редакции пункты, касающиеся судебной власти, Арбитражного и Верховного судов республики, прокуратуры и местного самоуправления в соответствии с измененной редакцией Конституции РФ», — отметил он.

Всего изменения коснулись более 10 статей конституции региона.