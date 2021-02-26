Москва, , 09:26 — REGNUM На юге Москвы на территории бывшего завода им. Лихачёва (ЗИЛ) построят технопарк. Он расположится за сохранившимся зданием проходной ЗИЛа, сообщили в Стройкомплексе.

Для строительства нового здания уже демонтированы надземные конструкции бывших производственных зданий завода. Строительные отходы вывезены на спецполигоны.

Ввод в эксплуатацию технопарка запланирован на 2023 год. Открытие технопарка даст Москве более 1100 рабочих мест для ученых, разработчиков и специалистов IT-сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нагорном районе Москвы реконструируют территорию промышленной зоны.

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