Ханты-Мансийск, , 09:19 — REGNUM В Югре депутаты регионального парламента утвердили кандидатуру Людмилы Низамовой на должность уполномоченного по правам ребёнка в ХМАО. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы автономного округа.

Трудовой путь Людмила Низамова начала в 1991 году с работы учителем географии в средней школе № 2 города Сургута. С 1994 по 2001 годы она была главным специалистом управления социальной защиты администрации ХМАО. С сентября 2011 года по настоящее время она занимала должность начальника управления социальной поддержки и помощи департамента социальной защиты ХМАО.

Кандидатура Людмилы Низамовой согласована с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой.