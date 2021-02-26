Саратов, , 09:31 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 26 февраля коронавирусная инфекция выявлена у 49 109 человек, за сутки инфицированы 204 жителя. Накануне заболел 201 человек. Выздоровели с начала пандемии 44 273 пациента, или 90,2%, за сутки — 231 человек. Всего скончались 636 жителей, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове подтверждено 92 новых случая, в Энгельсском районе — 27, 22 — в Балаковском, остальные — в других муниципалитетах области. Снова наибольшее число инфицированных зарегистрировано среди граждан старше 60 лет — 75 пациентов, 34 заболевших — в возрасте от 50 до 59 лет, 27 человек — в возрасте от 30 до 39 лет, 24 пациента — от 40 до 49 лет, 27 — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у шестерых.

В лабораториях за все время проведено более 1197 тыс. исследований, за сутки — свыше 4,5 тыс. тестов.

ИА REGNUM напоминает, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко распорядился увеличить объем поставок вакцины от коронавируса в прививочные пункты граничащего с Эстонией Кингисеппского района с учетом возможного спроса на вакцинацию со стороны граждан России, постоянно живущих в Эстонии.

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