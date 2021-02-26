Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл готов поддержать бывшего президента Дональда Трампа, если тот снова выдвинется на высший государственный пост. Об этом Макконнелл заявил 25 февраля в эфире телеканала Fox News.

Сенатора спросили о возможной поддержке Трампа на следующих президентских выборах, намеченных на 2024 год. Макконнелл сообщил, что по меньшей мере четыре республиканца хотят выдвигаться в президенты, а также кто-то из губернаторов штатов.

«К 2024 году многое произойдет», — сказал Макконнелл.

Он заявил, что пока невозможно предсказать исход межпартийной борьбы. Однако он «безусловно» поддержит Трампа, если тот станет кандидатом от Республиканской партии США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макконнелл критиковал Трампа и называл его ответственным за беспорядки в здании Конгресса США 6 января. Экс-президент, в свою очередь, обвинил сенатора в отсутствии политической воли и интуиции, что якобы привело к потере республиканцами большинства в Сенате.

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