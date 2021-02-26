Южно-Сахалинск, , 09:18 — REGNUM На Сахалине в Аниве 31-летнего мужчину обвинили в убийстве своего 52-летнего приятеля, с которым он в течение нескольких дней распивал спиртные напитки в квартире. Обвиняемый покончил жизнь самоубийством, находясь в камере СИЗО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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По версии следствия, между приятелями случился конфликт. Потерпевший оскорблял обвиняемого, называя его мужчиной нетрадиционной ориентации. Оскорбившийся нанёс обидчику не менее 50 ударов кулаками и ногами по голове и телу. После чего обвиняемый несколько раз прислонил к телу потерпевшего горячий утюг и скрылся с места преступления.

Мужчина скончался от закрытой тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.

По решению суда обвиняемый был заключен под стражу в СИЗО, где в камере он покончил с собой. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении командира боевой части 5 войсковой части 9862 капитана 3 ранга Сергея Алексеева. Его обвиняют в убийстве своей бывшей жены.