Токио, , 09:18 — REGNUM В игру Final Fantasy VII Remake Intergrade, которая выйдет на PlayStation 5, добавят «совершенно новые эпизоды» с персонажем Юффи Кисараги из оригинальной Final Fantasy VII. Анонсирующий трейлер был опубликован 26 февраля на YouTube-канале PlayStation.

Разработчики сообщили, что в обновлённой игре Кисараги вместе с Сононом Кусакабе выполнят миссию по проникновению в здание компании Shinra. Геймдизайнер Тецуя Номура отметил, что в этом эпизоде геймеры будут управлять напрямую только принцессой-ниндзя, но не Кусакабе — ему они смогут только отдавать команды.

Final Fantasy VII Remake Intergrade — это улучшенная версия игры Final Fantasy VII Remake, которая вышла 10 апреля 2020 года на консоли PlayStation 4. Релиз игры состоится на PS5 10 июня 2021 года.

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