Ташкент, , 09:17 — REGNUM В Кибрайском районе Ташкентской области Узбекистана планируют построить дендропарк площадью 155 гектаров, сообщили в пресс-службе президента республики.

25 февраля глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией строительных проектов, которые планируется реализовать в Ташкентской области.

Во время демонстрации проектов президенту сообщили, что рядом с парком планируется построить олимпийский городок. Здесь будут размещены участники молодежных Азиатских игр 2025 года.

Кроме того, рядом с олимпийским городком разместятся два университета, клиника, экспоцентр, торговые и развлекательные объекты