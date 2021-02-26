Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM Празднование 23 февраля в Горно-Алтайске завершилось убийством 63-летнего местного жителя. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай.

В тот вечер пожилой мужчина пришёл к своему пасынку, чтобы совместно отменить праздник. Но в ходе распития алкоголя гость оскорбил ранее судимого хозяина.

«В ответ на это 33-летний мужчина схватил в руки нож, клинком которого с силой нанес не менее 2 ударов в область груди потерпевшему, в результате чего от полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия», — отметили в следствии.

К настоящему времени подозреваемый задержан и заключен пож стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве.