Матвеевский район, Оренбургская область, , 09:16 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор с в отношении индивидуального предпринимателя из Матвеевского района. Мужчина признан виновным в крупном хищении бюджетных средств, сообщает районная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2013 года коммерсант заключил с местной жительницей, получившей сертификат по программе «Обеспечение жильем молодых семей», договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. От заказчика бизнесмен получил более 1,2 млн рублей. Однако бизнесмен выполнил лишь часть работ по устройству фундамента, затратив чуть более 300 тыс. рублей. Оставшиеся финансы потратил на нужды, не связанные со строительством жилого дома.

Суд назначил предпринимателю наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Ранее с коммерсанта был взыскан ущерб, причиненный преступлением.