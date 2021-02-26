Уфа, , 09:27 — REGNUM Доследственная проверка по фактам нарушений при возведении физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) организована в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в октябре 2018 года управление капитального строительства Башкирии заключило контракт с ООО «Мега Строй Монтаж» на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шаран. Сумма контракта составила 113,5 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что заказчик принял весь объем работ зная, что строители еще не закончили монтаж окон, крыши, дверей, инженерных сетей. В результате подрядчику было перечислено более 88 млн рублей, считают сотрудники прокуратуры.

По предварительной информации, при этом объем неисполненных обязательств составил свыше семи млн рублей.

«По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, а также в Управление ФАС по РБ для принятия мер антимонопольного реагирования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии прокомментировали информацию о задержании двух министров