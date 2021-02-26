Уфа, 26 февраля 2021, 09:27 — REGNUM Доследственная проверка по фактам нарушений при возведении физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) организована в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что в октябре 2018 года управление капитального строительства Башкирии заключило контракт с ООО «Мега Строй Монтаж» на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Шаран. Сумма контракта составила 113,5 млн рублей.
Сотрудники правоохранительных органов считают, что заказчик принял весь объем работ зная, что строители еще не закончили монтаж окон, крыши, дверей, инженерных сетей. В результате подрядчику было перечислено более 88 млн рублей, считают сотрудники прокуратуры.
По предварительной информации, при этом объем неисполненных обязательств составил свыше семи млн рублей.
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