Новосибирск, , 09:15 — REGNUM В Новосибирске завершена работа над проектом генерального плана города. Документ внесён в Совет депутатов и будет рассмотрен на мартовской сессии. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Генеральный план — это стратегический документ, определяющий развитие города Новосибирска. Работа над актуализацией генплана продолжалась почти два года. Мы постарались откликнуться на все замечания, рассмотрели все предложения — их было более 2,5 тысячи. План таков: рассмотреть проект на мартовской сессии Совета депутатов города и окончательно его принять. Затягивать нельзя, это может негативно сказаться на строительной отрасли,» — уверен градоначальник.

В документе определены территории перспективного развития города на ближайшие десять лет и границы 123 территорий общей площадью 637 га для комплексного развития.