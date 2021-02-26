Пенза, , 09:17 — REGNUM В Пензенской области количество жертв от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией по состоянию на 26 февраля достигло 436 человек. За сутки скончались еще три пациента. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — одна женщина и двое мужчин. 64-летняя пациентка страдала острой язвой желудка, патолонией кишечника, сахарным диабетом 2 типа, ожирением и гипертонической болезнью. 31-летний мужчина имел сопутствующие заболевания, среди которых артериальная гипертония 2 степени, ожирение 2 степени. Лечение 64-летнего мужчины осложняли артериальная гипертензия, атеросклероз аорты, церебральных, почечных артерий. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области из-за распространения новой коронавирусной инфекции по 12 марта продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление 25 февраля подписал губернатор Иван Белозерцев.

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