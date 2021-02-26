Чебоксары, , 09:11 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни сохранятся неблагоприятные погодные условия. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС со ссылкой на чувашский ЦГМС.

По данным ведомства, 26 и 27 февраля в Чебоксарах и по Чувашии ожидается «жёлтый» уровень опасности. Это связано с гололедицей, в большинстве районов — метель с ухудшением видимости до 500 м и менее, порывы ветра будут достигать 16 м/с. На дорогах — снежные заносы, накат и гололедица.

Напомним, погода в Чувашии ухудшилась 25 февраля: республику накрыли снегопады, наблюдалась сильная метель. В связи с этим правоохранители призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах.

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Отметим, что «жёлтый» уровень погодной опасности также объявлен в соседней Ульяновской области. Как сообщало ИА REGNUM, «жёлтый» уровень в погодной шкале означает, что стихия потенциально опасна.