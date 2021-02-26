Сеул, , 09:13 — REGNUM 26 февраля в 09:00 по местному времени в Южной Корее открылись 1095 пунктов вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, пункты вакцинации размещены в домах престарелых и государственных медицинских центрах по всей стране.

Известно, что первая партия вакцины, произведенная на заводе SK Bioscience в рамках контракта с AstraZeneca, рассчитана на 785 тыс. человек.

В рамках первой фазы вакцинации подлежат 310 тыс. человек, среди которых сотрудники домов престарелых и проживающие там пожилые люди в возрасте до 65 лет.

26 февраля планируется вакцинировать около 5260 человек.

Отмечается, что первая прививка от коронавируса была сделана 61-летней сотруднице одного из домов престарелых Сеула.