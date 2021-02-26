Брюссель, , 09:10 — REGNUM Глава дипломатической миссии Боливарианской Республики Венесуэла в Европейском союзе объявлен персоной нон грата. Такое решение было принято Советом ЕС по инициативе верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Об этом сообщается на сайте Европейского союза.

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«Это ответ на решение правительства Венесуэлы объявить главу делегации ЕС в Венесуэле персоной нон грата», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля Евросоюз расширил санкции в отношении Каракаса, дополнительно включив в чёрный список 18 официальных лиц республики. В общей сложности в санкционном списке Евросоюза по Венесуэле значится уже 55 физических лиц.

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24 февраля МИД Венесуэлы вручил ноты протеста представителям посольств Германии, Франции, Испании и Нидерландов. Такой шаг Каракаса стал ответом на введение Евросоюзом санкций против Венесуэлы. Также персоной нон грата в Венесуэле была объявлена и посол Евросоюза Исабель Брильанте Педроса. Европейскому дипломату было предписано в течение 72 часов покинуть страну.