Москва, , 09:10 — REGNUM Минобороны России приняло решение о проведении государственных испытаний малогабаритного глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора». Об этом 26 февраля рассказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

«После проведенных мероприятий по апробации изделия заказчиком принято решение о проведении государственных испытаний «Авроры» с целью принятия на снабжение», — сказал он в ответ на вопрос о том, какие сопровождаемые главным управлением разработки уже внедрены или в ближайшее время поступят в войска.

Также, по словам Гончарова, российское оборонное ведомство уже получило целый ряд инициативных разработок подводного применения, включая малогабаритный глубоководный многоцелевой модульный автономный необитаемый аппарат «Аврора».

Отметим, указанный беспилотный подводный аппарат разработан НПО «Аврора» и предназначен для того, чтобы действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м.