Берлин, , 09:09 — REGNUM В сети появились снимки дорожных испытаний тестового образца обновлённой модели BMW M2. Фотографии размещены на сайте Motor1.

Обновлённая модель BMW M2 Motor1

Проходят испытания автомобиля где-то в Северной Европе. Однако не уточняется, где именно.

Рестайлинговая модель M2 образца 2023 модельного года получила серийный кузов. При этом он скрыт чёрно-белой камуфляжной плёнкой. Тем не менее на снимках можно рассмотреть фирменную выхлопную систему с четырьмя патрубками. Также под плёнкой просматривается новая дверная ручка, которая остается заподлицо с кузовом.

Автопроизводитель снабдил модель тонким спойлером и массивными тормозными колодками.

В движение обновлённая модель приводится турбированным мотором S58 рабочим объёмом три литра. Максимальная мощность этого шестицилиндрового двигателя равна 473 л. с. (550 Нм). Такой же силовой агрегат используется в M3 и M4.

Ранее компания BMW представила на испанском авторынке модель MINI 5 Door третьего поколения в версиях: Access One, Access Cooper, Cooper S и John Cooper Works.

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