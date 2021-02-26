Барнаул, , 09:08 — REGNUM Предложение Минприроды Росси рекультивировать мусорные полигоны крайне важно считает алтайский общественник, основатель школы реальной политики Константин Емешин. Вместе с тем, комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, он отметил, что ничего нового в этой инициативе нет: «Люди — вторая нефть».

"Хотя тема крайне важная, поскольку мы на общественном совете по ЖКХ в региональном минстрое регулярно рассматривали ход «мусорной реформы» и отмечали катастрофы на мусорных полигонах. С ними что-то надо делать. Например в Барнауле полигон исчерпал свои ресурсы, но каждый раз чиновники должны выдумывать как «закрыть глаза» на эту проблему. А в данном предложении речь идет об источнике для финансирования данных работ. И по традиции опять решили, что «люди — вторая нефть».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о предложении Минприроды РФ увеличить тариф на вывоз отходов на 32 руб. в год с человека (примерно на 3%) известили в РБК. По словам директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, средства нужны для рекультивации старых мусорных полигонов.