, 09:16 — REGNUM Министерство природных ресурсов России предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, сообщает РБК.

По словам директора департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Романа Земцова, ведомство провело анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема.

«Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 рублей в год на человека», — сказал Земцов.

Чиновник считает, что такое увеличение тарифа не станет для жителей страны критичным, а Федеральная антимонопольная служба не высказала возражений по данному предложению. Однако это предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что лидерами по выработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в России являются Москва (26,8 млн ТКО), Подмосковье (20,4 млн), Краснодарский край (15 млн), Ростовская область (12,4 млн) и Татария (12,2 млн).

Меньше всего ТКО вырабатывают в Чукотском (102,7 тыс. кубометров) и Ненецком автономных округах (128 тыс.), Еврейской автономной области (216 тыс.), на Алтае (245,6 тыс.) и в Туве (332,3 тыс.).

Всего в России за год генерируют 346 млн кубометров отходов. В среднем на каждого жителя России приходится 2,4 кубометра мусора за год.

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