Приштина, 26 февраля 2021, 09:12 — REGNUM Министр иностранных дел Косово во временном правительстве края Мелиза Харадинай-Стубла 25 февраля прокомментировала скандальное интервью представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово, в ходе которого на заднем фоне была замечена карта, на которой Косово было обозначено как часть Сербии и не было отделено от нее даже административной границей.
На своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла назвала поведение маститого дипломата непрофессиональным.
https://twitter.com/MelizaHaradinaj/status/1364943319063756800
Приведем слова главы косовского МИД полностью:
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