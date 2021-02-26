Приштина, , 09:12 — REGNUM Министр иностранных дел Косово во временном правительстве края Мелиза Харадинай-Стубла 25 февраля прокомментировала скандальное интервью представителя Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово, в ходе которого на заднем фоне была замечена карта, на которой Косово было обозначено как часть Сербии и не было отделено от нее даже административной границей.

На своей странице в социальной сети Twitter Харадинай-Стубла назвала поведение маститого дипломата непрофессиональным.

https://twitter.com/MelizaHaradinaj/status/1364943319063756800

Приведем слова главы косовского МИД полностью:

@MiroslavLajcak : карты имеют значение! Добрый день,

Как я поняла, вам нужна точная карта шести стран Западных Балкан, поэтому я отправила ее вам дипломатическим курьером. Работа с использованием зомби-карт крайне непрофессиональна, что приводит к плохим последствиям.

Чем дольше вы будете игнорировать карту, которую я вам подарила, тем дольше ваша работа будет безуспешной.

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