Киев, , 09:14 — REGNUM Переговоры в «минском формате» нужно перенести из столицы Белоруссии. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 февраля в интервью газете Deutsche Welle.

Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина переговоры сначала перенесли из Женевы в Минск, а уже в Минске экс-президента Украины Петра Порошенко просто «обманули».

"В Женеве среди присутствующих был госсекретарь США, а потом сказали, что, мол, с Украиной здесь сами справимся, без США. Справились? А Порошенко просто обвели вокруг пальца. В политике нельзя уступать, когда одна сторона этого не хочет», — сказал Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ уверен, что переговоры нужно перенести из Минска в другое место.

«Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100%… Нужно выбрать место для переговоров», — подытожил он.

Напомним, ранее Кравчук заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский за год сумел сделать то, что его предшественнику не удалось за пять лет — закрыть оппозиционные СМИ и ввести санкции против оппозиционных политиков.

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