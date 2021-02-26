Киев, 26 февраля 2021, 09:14 — REGNUM Переговоры в «минском формате» нужно перенести из столицы Белоруссии. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 25 февраля в интервью газете Deutsche Welle.
Он напомнил, что по инициативе президента России Владимира Путина переговоры сначала перенесли из Женевы в Минск, а уже в Минске экс-президента Украины Петра Порошенко просто «обманули».
Глава делегации Украины в ТКГ уверен, что переговоры нужно перенести из Минска в другое место.
Напомним, ранее Кравчук заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский за год сумел сделать то, что его предшественнику не удалось за пять лет — закрыть оппозиционные СМИ и ввести санкции против оппозиционных политиков.
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