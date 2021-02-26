Кызыл, , 09:06 — REGNUM В Туве в 2021 году откроют цех по переработке дикоросов и сеть закупочных пунктов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, всего на эти цели будет выделено более 70 млн рублей в рамках индивидуальной программы развития.

По словам главы региона Шолбана Кара-оола, в настоящее время здесь используется менее 1% ресурсов тайги. Между тем, по данным специалистов, тувинский лес может в год давать около 15 тыс. тонн кедрового ореха, по 3 тыс. тонны брусники, голубики и черники, до 7,5 тыс. тонн лекарственных трав.

Задачу по организации система сбора и переработки глава поручил региональному министерству сельского хозяйства. Цех будет построен в Кызыле, в районах развёрнут не менее 8 закупочных пунктов.

«Уже нынешней осенью планируется заготовить 30 тонн ягод, 10 тонн кедрового ореха, столько же меда, а также разлить 141 тонну бутилированной воды. В перечне конечной продукции значатся мед и медовые композиции, чайные напитки и моно-чаи, варенье из сосновой шишки, сбитни, соки, кедровый орех и его ядра», — отметили в правительстве.