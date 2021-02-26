Орск, Оренбургская область, , 09:06 — REGNUM В Орске Оренбургской области по иску прокурора суд признал брак 40-летней местной жительницы с 26-летним иностранцем недействительным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки выявлен факт фиктивной регистрации брака между гражданской Российской Федерации и мигрантом. Иностранец преследовал цель — получить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание на территории России. Сразу после регистрации брака мужчина обратился в миграционный отдел полиции с заявлением, на основании которого получил разрешение со сроком действия до 2023 года.

Также в рамках проверки установлено, что супруги вместе не проживали, совместное хозяйство не вели, общего имущества и детей не имели.