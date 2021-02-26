Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве в районе Очаково-Матвеевское на месте заброшенной воинской части и старых промпредприятий построят крупный жилой квартал с инфраструктурой, сообщили в Стройкомплексе.

На территории площадью 75 га планируется построить более 1,2 млн кв. метров недвижимости, в том числе около 900 тыс. кв. жилья. Для участников программы реновации выделят 160 тыс. кв. метров жилья.

В жилом квартале на западе Москвы появится в школа, детские сады, поликлиника, деловой центр, спорткомплекс и гостиница. На территории обустроят широкий зеленый бульвар и сквер с искусственным прудом.

Как сообщало, в ближайшие три года власти Москвы планируют построить 39 объектов здравоохранения.

Читайте также: В Москве за три года построят 39 объектов здравоохранения